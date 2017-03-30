В Екатеринбурге открывается выставка велосипедов

В Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) сегодня, 30 марта, в 17:00 открывается выставка велосипедов. Самому "взрослому" двухколёсному транспорту на экспозиции почти 70 лет, сообщили в пресс-службе музея.

Основу выставки-конструктора составили велосипеды различных временных эпох, уникальные фотографии, посвящённые велосипедному спорту, воспоминания спортсменов и жителей города.

- Первый тематический блок повествует о пионерах велосипедного движения в дореволюционном Екатеринбурге. Второй - знакомит с историей велосипедной промышленности в советском Свердловске. Третий тематический блок посвящён Борису Купровскому, который является первым среди уральцев, кто стал мастером спорта СССР по велосипедному спорту, - рассказали в пресс-служье Музея истории Екатеринбурга.

Отметим, официально первый велосипед появился в Екатеринбурге в 1868 году, его заказал на Верх-Исетском заводе сын главного лесничего уральских лесов – Юлий Раунер. Однако существуют сведения, что уже в 1840-е годы по улицам города на самодельном двухколесном велосипеде ездил один из цеховых Монетного двора.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Добавим, в 1946 году в Свердловске по адресу Щорса, 7 был открыт велосипедный завод, который проработал до 1959 года. Именно здесь в 1949 был разработан и запущен в серию уникальный советский велосипед для подростков, в двух вариантах: с закрытой рамой для мальчиков и с открытой — для девочек.

Фото: Музей истории Екатеринбурга