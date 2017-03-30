Екатеринбуржцы увидят образ города глазами московской художницы Алёны Дергилёвой

В Ельцин Центре сегодня, 30 марта, в 19:00 открывается персональная выставка Алёны Дергилёвой «Образ города. Екатеринбург. Москва. Провинция». Московская художница расскажет посетителям о своих творческих представлениях об уральской столице, сообщает пресс-служба Центра.

В экспозиции будут представлены акварели и офорты из серий «Москва», «Екатеринбург», «Провинция», а также портреты екатеринбуржцев.

- В каждой работе Алёна Дергилёва тонко фиксирует настроение города — работа на пленэре на протяжении 25 лет даёт возможность полностью окунуться в атмосферу мегаполиса и подметить едва уловимые мгновения жизни его жителей. Она создает уютные будничные портреты города, где здания и люди сливаются в один стремительный поток жизни, наполненный яркими красками и мимолетностью событий. Любимая тема в творчестве московской художницы – старинные улицы, - рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

Фото: Алёна Дергилёва. Старик Б.У. Кашкин. 2015 г. Ельцин Центр

Справка "ОГ":

Алёна Дергилёва (наст. имя Елена Ивановна Дергилева) родилась в 1952 году.

За плечами художницы 40 лет творческого стажа. Работает в станковой и книжной графике в техниках акварели, рисунка, офорта и литографии.

С 1983 года является членом МСХ, с 2017 года - почётный академик Академии художеств России, лауреат премии Правительства Москвы в области литературы и искусства за 2012 год.

Её работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Историческом музее, музее города Москвы, Российской Государственной библиотеке, музее Л. Н. Толстого, в частных коллекциях.

Фото: Екатеринбург, 2015 год, Алёна Дергилёва. dergileva.com