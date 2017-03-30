На 71-м году жизни скончался журналист-международник Юрий Выборнов. Об этом в социальных сетях сообщил его сын, спортивный комментатор Константин Выборнов.

"Ушёл из жизни отец....Прощание с Юрием Викторовичем - в субботу, 1 апреля, в 12:00 по адресу Ленинский проспект, д. 8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы), - написал Константин Выборнов.

Фото: Канал КХЛ на YouTube

Юрий Выборнов родился в Одессе в 1946 году. С 1974 по 1991 год работал собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. Затем был собкором ОРТ в Австрии, а позже корреспондентом Первого канала в Израиле.