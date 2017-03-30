Областная газета
Экономика 30 марта 2017, 09:11

Лондонский суд обязал Украину выплатить России 3 миллиарда долларов

Высокий Суд Лондона обязал Украину выплатить России долг по евробондам на 3 млрд долларов США, а также соответствующую сумму начисленных процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства финансов России.

"Высокий Суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон", - говорится в пресс-релизе. 

В пресс-релизе также указано, что дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком Суде Лондона не предполагается. Вместе с тем Минфин отмечает, что Киев уже заявил о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Напомним, Россия приобрела еврооблигации Украины за счёт средств ФНБ в декабре 2013 года. После уплаты первых трёх купонов по еврооблигациям Украина в декабре 2015 года не осуществила платёж в общей сумме 3,075 млрд долл в счёт погашения и обслуживания. После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 года поручила компании The Law Debenture Trust Corporation, выступающей в качестве доверителя по еврооблигациям, инициировать судебное разбирательство против Украины в Высоком Суде Лондона.

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