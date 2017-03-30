Владимир Путин посетил Землю Франса-Иосифа

В минувшую среду, 29 марта, президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев совершили рабочую поездку на самую северную российскую территорию - архипелаг Земля Франса-Иосифа. В ходе визита президент дал поручения министерству обороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов России в Арктике.

Фото: kremlin.ru

На остров Земля Александры глав государства и правительства сопровождали руководитель минприродресурса РФ Сергей Донской, министр обороны РФ Сергей Шойгу и спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

- В ходе состоявшегося в этот же день совещания по вопросу комплексного развития Арктики Владимир Путин, в частности, дал указание правительству ускорить подготовку программы социально-экономического развития региона и поручил Минобороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов страны в Арктике, - сообщила пресс-служба президента РФ. - Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнёрами в различных сферах.

Президент в ходе визита осмотрел музейную экспозицию национального парка «Русская Арктика», ознакомился с технологией изучения вечной мерзлоты и общался со специалистами, изучающими арктическую территорию. Кроме того, Владимир Путин принял участие в запуске метеорологического аэрозонда, работающего на базе системы ГЛОНАСС.

Отметим, на острове Земля Александры расположена самая северная военная база РФ - Арктический трилистник, основной задачей которой является обеспечение противовоздушной обороны на контролируемом направлении.