Областная газета
Общество 30 марта 2017, 10:43

Уральский композитор сочинил гимн для Фестиваля постной кухни

Александра Покоева

В Екатеринбурге певец и композитор Эдуард Шакуров представил песню, претендующую на звание гимна фестиваля постной кухни, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Презентация песни прошла 29 марта в информационном центре ТАСС-Урал во время пресс-конференции, посвящённой проведению III Фестиваля постной кухни в Екатеринбурге.

Напомним, Фестиваль постной кухни состоится 1 апреля 2017 года с 11:00 до 16:00 в Екат­еринбурге по благосло­вению митрополита Ека­теринбургского и Верх­отурского Кирилла.

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