В 2016 году через обязательные работы прошли 265 тысяч россиян

По данным Судебного департамента при Верховном суде России в 2016 году наказание в виде обязательных работ было назначено 265 тысячам граждан России, пишет "Российская газета". По данным издания, это рекордная отметка с момента появления данной меры наказания в Кодексе об административных правонарушениях РФ в 2013 году.

Фото: pravo.ru

При этом, как отмечает издание, постепенно сокращается применение других мер наказания за административные правонарушения: так, число постановлений об административных штрафах по итогам 2016 года сократилось на 240 тысяч по сравнению с предыдущим годом. Меньше стало и административных арестов правонарушителей.

Между тем, рост числа вынесенных постановлений позволяет муниципалитетам решать вопросы, с финансированием которых могут ощущаться проблемы. Отметим, в настоящее время привлекать осуждённых к обязательным работам можно на 4 часа в день, однако в настоящее время всерьёз обсуждается проект увеличения этого времени до 8 часов. По мнению экспертов, это позволит гражданам отрабатывать назначенное наказание быстрее.