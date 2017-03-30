Областная газета
Экономика 30 марта 2017, 11:27

Средний Урал намерен стать российским центром по производству 3D-принтеров

Аддитивные технологии могут стать новой производственной специализацией Свердловской области. Об этом заявил региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин на заседании научно-производственного консорциума «Аддитивные технологии».

Как сообщает областной департамент информполитики, речь идёт о запуске на территории Среднего Урала новых производств по выпуску 3D-принтеров, а также гранулированных металлических и пластиковых порошков, необходимых для 3D-печати.

— Сегодня существуют все предпосылки для того, чтобы аддитивное производство стало новой специализацией Свердловской области. Регион обладает развитым индустриальным, научно-техническим и кадровым потенциалом. В рамках консорциума в течение 2017-2018 годов мы планируем решить две практические задачи: создать средства производства – аддитивные машины и материалы, из которых эти машины будут создавать детали, — пояснил Сергей Пересторонин.

Напомним, документ о создании консорциума губернатор Евгений Куйвашев подписал на Иннопроме-2016. В новое научно-производственное объединение вошли: Уральский электрохимический комбинат, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, госкорпорация «Ростех», общество «Наука и инновации», Всероссийский институт лёгких сплавов, ОКБ «Новатор», Машиностроительный завод имени Калинина», УрФУ и Уральское отделение РАН.

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