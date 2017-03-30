С начала года в России насчитывается 920 электромобилей, порядка 30% (281 ТС) стоят на учёте в Москве. Данные приводит аналитическое агенство "АВТОСТАТ".

Наибольшая доля (37%) электромобилей приходится на модель Nissan Leaf, которой зарегистрировано в количестве 340 единиц. Далее следует Mitsubishi i-MiEV (263 ТС), доля которой составляет 28,6%. Замыкает тройку лидеров Tesla Model S, которая представлена 177 экземплярами (доля – 19,2%). Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (93 штуки). Остальные электрокары (Renault Twizy, Tesla Model X и BMW i3) имеют довольно скромные показатели, не превышающие 20 экземпляров.

Фото: Аналитическое агенство "АВТОСТАТ"

Добавим, в Приморье зарегистрировано 136 таких машин, в Подмосковье, Самарской области и Хабаровском крае - более 50. В Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - по 45. В каждом из остальных российских регионов числится менее 20 электромобилей.