Свердловчанин выиграл 10 тысяч рублей погасив долг по коммунальным платежам

Жителю Кировградского района, полностью погасившему накопившиеся долги за услуги ЖКХ повезло - он выиграл 10 тысяч рублей, уплатив 23 тысячи долга. Пени в размере 4 тысяч рублей энергетики с расплатившегося должника полностью сняли.

Как пояснили представители "Облкоммунэнерго", мужчина сам позвонил энергетикам и сообщил о выигрыше. Таким образом счастливец сумел вернуть себе почти половину от уплаченной им суммы.

Энергетики напоминают, что акция "Долги фффтопку!" продлится до 15 мая. Лотерейные билеты вручаются первым ста потребителям, полностью погасившим задолженность.