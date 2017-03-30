В расписание Кольцово вернутся чартеры из Екатеринбурга в Турцию

Александра Покоева

Аэропорт Кольцово перешёл на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. В этом сезоне полёты из Екатеринбурга будут выполнять 34 авиакомпании по 79 направлениям, сообщает пресс-служба аэропорта.

– Главной особенностью предстоящего лета можно назвать возвращение в расписание некогда самого популярного у россиян морского направления – Турции. О точном количестве перевозчиков и частоте выполнения рейсов говорить рано, но, судя по активности авиакомпаний и туристических операторов, в Анталью и Даламан они планируют перевезти не меньшее количество путешественников, чем на российские черноморские курорты,– пояснили в пресс-службе Кольцово.

Помимо российских авиакомпаний, полет в Турцию будут осуществлять также четыре иностранные компании.

Ещё одна новинка этого сезона — город Катанья на итальянском острове Сицилия, куда с 28 мая раз в неделю будут летать «Уральские авиалинии».

- В общей сложности пассажирам Кольцова будет доступно более трёх десятков туристических морских и экскурсионных направлений дальнего зарубежья, - отметили в пресс-службе.

Также сохранится большой выбор рейсов на Черное море.

- Сейчас в расписании аэропорта запланировано более 20 регулярных рейсов в неделю в Сочи, 14 рейсов в неделю в Симферополь, 9 рейсов в неделю в Анапу, - уточнили там.