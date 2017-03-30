Областная газета
Общество 30 марта 2017, 12:40

В Екатеринбурге составили Психологический атлас города

Сотрудники и студенты Уральского гуманитарного университета составили Психологический атлас Екатеринбурга на основе опроса. В нём приняли участие более 500 человек из разных районов, постоянно проживающих или работающих в городе, сообщает пресс-служба университета. 

Исследование включало в себя также анкетирование, метод социального картографирования, технику проективной психологии и ментальных карт.

Среди критериев, по которым были сформированы «районы психологического благополучия/неблагополучия», густонаселённость, наличие стресс-факторов (преступность, наркомания, разрушенные и заброшенные здания), ухоженность территории, наличие знаковых мест и событий.

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