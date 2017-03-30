Евгений Куйвашев поручил расширить систему противопожарного видеомониторинга лесов

На состоявшемся сегодня заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил подготовить предложения по увеличению количества видеокамер, фиксирующих возникновение пожаров в лесах.

Напомним, ранее глава региона утвердил план мероприятий по борьбе с лесными пожарами.

Как сообщает областной департамент информполитики, в 2017 году на охрану уральских лесов от пожаров будет израсходовано около 200 млн рублей. С 2014 года на Среднем Урале используется система видеомониторинга «Лесохранитель». В неё входят 63 видеокамеры, смонтированные на вышках сотовой связи. Однако в настоящее время эта система покрывает только 20% от площади свердловских лесов.

Остальные лесные угодья охраняют от пожаров авиация: вертолёт МИ-8, три самолёта М-12 и четыре самолёта АН-2.

С точки зрения Евгения Куйвашева, необходимо переходить к более экономичной системе противопожарного мониторинга, увеличивая число видеокамер.