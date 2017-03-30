Операторами Национального реестра специалистов в сфере строительства стали три свердловские ассоциации

Александра Покоева

Три свердловские строительные ассоциации стали официальными операторами Национального реестра специалистов в области строительства, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Соответствующими полномочиями Совет ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) наделил СРО «Ассоциация строителей Урала», ассоциация СРО «Строители Свердловской области» и ассоциация СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области». Они смогут принимать от специалистов заявления и пакет необходимых документов и передавать их в НОСТРОЙ.

Реестр создается для учёта специалистов по организации строительства и для того, чтобы их персональные данные не попали к недобросовестными саморегулируемым организациям.

Отмечается, что все компании, являющиеся членами СРО, должны иметь в штате специалистов, включенных в нацреестр.