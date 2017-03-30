Предприятие ЖКХ в Серовском районе задолжало работникам 3 млн рублей

Долги по заработной плате, скопившиеся в течение полугода, стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководителей ООО "Восточное" - предприятия, оказывающее услуги в сфере ЖКХ в одноимённом посёлке Серовского городского округа.

Как сообщает Свердловская областная прокуратура, 68 сотрудников предприятия недополучили более 2,9 миллиона рублей.

- В ходе проверки установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 68 работниками за период с мая по декабрь 2016 года в размере свыше 2,9 млн рублей, - рассказала официальный представитель прокуратуры Марина Канатова. - По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. В суд направлено 68 заявлений в интересах работников о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.

Представитель прокуратуры также пояснила, что директору ООО «Восточное» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства в связи с задержкой выплаты заработной платы, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Расследование уголовного дела, а также фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.