Свердловская дзюдоистка Яна Полякова победила на первенстве России

Екатеринбургская дзюдоистка Яна Полякова стала победительницей первенства России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Эти соревнования проходили в Кемерово.

Как сообщает областной департамент информполитики, Яне Поляковой — 21 год. Она была единственной представительницей слабого пола в сборной Свердловской области, отправившейся на этот турнир.

— Мы ехали за наградой высшего достоинства и, конечно, очень довольны. Мы проделали большую подготовительную работу. Яна была в отличной физической и психологической форме. Правда, уже в Кемерово немного удивил тот факт, что Яну не воспринимали как фаворита соревнований. Однако её досрочные победы практически во всех поединках, наверное, убедили оппонентов в обратном. Впереди – работа в национальной молодёжной сборной по дзюдо, подготовка к этапам Кубка Европы и, конечно, борьба за лидерство и постоянную прописку в сборной России, – сказал тренер победительницы Сергей Емельянов.