Евгений Куйвашев прокомментировал перенос RAE из Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал перенос выставки вооружений из Нижнего Тагила в Подмосковье. По его словам, переезд станет стимулом для реализации «новых прорывных инициатив на Урале».

- Отрадно, что рождённый в регионе и завоевавший мировую известность проект получает прописку в столице, — сказал глава региона. — Сегодня мы готовы выходить с предложениями на федеральный уровень, в том числе о дальнейшем использовании полигона «Старатель» в пропаганде достижений уральского ВПК и патриотической работе. Будет новая концепция целой календарной серии выставочных мероприятий, проект будет экономически перспективным для всей уральской оборонки. Ещё одно направление работы — проведение специализированного форума и выставки на площадке «Екатеринбург Экспо», там есть все необходимое для продвижения передовых инновации в сфере ВПК.

Фото: Александр Исаков

Напомним, информация о переносе выставки Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот» появилась 24 марта. Об этом сообщил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Впервые слухи о том, что Нижний Тагил может лишится выставки появились в 2015 году, когда в подмосковном парке «Патриот» впервые прошла выставка «Армия». Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходила в Нижнем Тагиле на базе полигона «Старатель» с 1999 года, входит в десятку крупнейших мировых выставок вооружения. Последняя «RAE-2015» приняла свыше 250 российских и зарубежных компаний, в том числе делегации из 65 стран.