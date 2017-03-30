Спасательные службы закрыли две ледовых переправы в Свердловской области

Из-за потепления, которое постепенно приходит на Средний Урал, специалисты МЧС начали ограничивать движение через действовавшие в зимний период ледовые переправы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с уменьшением толщины льда закрыты две переправы - на реках Тавда и Тура.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам закрыли две ледовые переправы: одна из них на реке Тура у села Усть-Ницинское Слободо-Туринского района, другая на реке Тавда на 739-м километре автодороги Берёзовое-Крутое, - рассказали в пресс-службе. - Сотрудники ГИМС совместно с представителями собственников ледовых переправ зачернили лёд в местах заезда и установили знаки, запрещающие движение автотранспорта.

Таким образом, на данный момент на территории Свердловской области продолжают действовать ещё 15 официально разрешённых ледовых переправ. Сотрудники ГИМС Свердловской области ежедневно проводят контроль за состоянием льда на переправах. В случае истончения ледового покрытия водоёмов будут приниматься решения о закрытии переправ.

Отметим, в соответствии с имеющимися нормативами, безопасной для прохода по льду одного человека является толщина льда не менее семи сантиметров, однако чтобы открыть пешую переправу лёд должен быть не менее 15 см. Чтобы по льду мог проехать легковой автомобиль, толщина покрытия должна быть уже не менее 30 см. К организованным постоянным ледовым переправам эти требования намного жёстче.