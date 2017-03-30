По решению губернатора на Среднем Урале создадут особый фонд хранения наиболее важных документов

На сегодняшнем заседании регионального кабинета министров губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление областного правительства «О создании территориального страхового фонда документации Свердловской области». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

— На территории области есть очень много жизнеобеспечивающих население предприятий и организаций. В случае аварии или какой-то нештатной ситуации необходимо оперативно получить техническую документацию по объекту. Особенно это важно, если речь идёт о подземных коммуникациях. То есть, мы говорим о таких документах, которые не могут быть утеряны ни при каких обстоятельствах, — пояснил начальник управления государственными архивами Свердловской области Александр Капустин.

Речь идёт о том, что копии наиболее важных документов будут храниться в трёх экземплярах: в областном архиве, в муниципалитетах и в ГУ МЧС России по Свердловской области.