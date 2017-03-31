Екатеринбургский театр оперы и балета приступил к новому международному проекту

К 100-летию создания первого Чехословацкого государства Екатеринбургский театр оперы и балета приступил к реализации нового международного проекта. Кульминацией проекта станет премьера оперы чешского композитора Богуслава Мартину "Греческие пассионы", известная также под названием "Страсти по-гречески (или Христа распинают вновь)", в апреле 2018 года.

Богуслав Мартину

Постановочную группу возглавляют дирижёр Оливер фон Дохнаньи, а также режиссёр и сценограф Тадэуш Штрасбергер. Они же участвовали в других масштабных проектах Екатеринбургского театра оперы и балета - "Сатьяграха"(2014) и "Пассажирка" (2016).

Международные партнёры театра в проекте – Фонд Богуслава Мартину, директор Вацлав Ридлбаух; Институт Богуслава Мартину в Праге, директор Алеш Брежина.

Свое согласие на участие в проекте дали Посольство Чешской Республики в России, Посол Владимир Ремек; Чешский центр в Москве, директор Марек А. Гавличек.

В связи с тем, что спектакль основан на евангельской истории, театр обратился к Митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. В качестве консультанта проекта определён Секретарь Епархиального совета Игумен Вениамин (Райников).

В планах проекта – создание сайта и выпуск лицензионного диска с записью спектакля.