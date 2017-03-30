Областная газета
Культура 30 марта 2017, 15:10

Союз композиторов России заявил о предбанкротном состоянии

Российский Союз композиторов объявил, что организация находится в предбанкротном состоянии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации, народного артиста Рашида Калимуллина, долг Союза только по налогам составляет более 7 миллионов рублей. Ещё 972 тысячи организация задолжала энергетикам.

Долги, скопившиеся из-за непрозрачной деятельности менеджмента, стали причиной экстренного заседания организации.

"Экстренное заседание секретариата вызвано обострением финансовых проблем организации и отсутствием дальнейшей возможности вести уставную деятельность, - приводит информагентство слова Рашида Калимуллина. - Сегодня задолженность Союза композиторов России перед налоговыми органами составляет более 7 миллионов рублей, а задолженность перед Мосэнерго - 972 тыс. рублей, то есть организация оказалась на грани банкротства".

В настоящее время принято решение временно приостановить полномочия заместителя председателя Союза композиторов по финансовым и хозяйственным вопросам. На 11 мая запланирован съезд Союза, на котором планируется утвердить новую редакцию устава и сформировать новые органы управления.

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