Областная газета
Земства 30 марта 2017, 15:51

За минувшие сутки улицы Екатеринбурга от снега очищал 721 коммунальщик и 313 единиц техники

В ночь на четверг в уральской столице прошёл обильный снегопад. За минувшие сутки улицы Екатеринбурга от снега очищали 721 коммунальщик и 313 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. 

Коммунальные службы задействовали 45 комбинированных дорожных машин, 74 трактора, 85 самосвалов, 33 фронтальных погрузчика, 16 комплексов «Бродвей» и «Скандия», порядка 30 единиц вакуумной дорожной и тротуарной техники.

Председатель Комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова проинспектировала ряд районов на предмет содержания улично-дорожной сети.

- Для предотвращения наката на дорогах Железнодорожный район выпустил комбинированные дорожные машины, которые вели посыпку противогололёдным материалом (более 11 тонн). Благодаря этому снег не слеживался, и сейчас идёт его активная уборка. Благоустроители Октябрьского района получили указание в течение дня привести в порядок тротуары. В Кировском районе основные недочёты касаются очистки остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, а также ненадлежащих темпов вывоза собранного снега, - подвели итог проверки в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Александр Зайцев

Отметим, коммунальщики получили поручения от мэрии города - в кратчайшие сроки вывезти валы мокрого снега вблизи пешеходных переходов и ускорить все работы, связанные с уборкой снега.

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