Областная газета
Общество 30 марта 2017, 16:41

ВЦИОМ: профессии медика и военного становятся для россиян самыми привлекательными

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, в котором родители выбирали для своих детей идеальные профессии. Как оказалось, каждый третий россиянин хочет, чтобы его дети или внуки связали свою жизнь с профессией врача. На втором месте по привлекательности оказалась военная служба.

В пятёрке самых желательных профессий, кроме врачебной деятельности (35% опрошенных) и службы в армии (13% опрошенных), оказались профессии юриста (11%), педагога (10%) и рабочего (10%). Практически все профессии, попавшие в "топ", показали рост престижа за последние пять лет.

Между тем, как отмечает ВЦИОМ, по сравнению с 2005 годом в России резко выросла привлекательность профессий инженера (с 1% до 7%), полицейского (с 0 до 5%), строителя (с 0 до 5%).

А вот профессии экономической сферы, напротив, теряют свой престиж: если в 2009 году профессию экономиста/финансиста/бухгалтера желали бы своим детям 17% россиян, то в 2017 таковых оказалось лишь 9%. Похожая ситуация и с предпринимателями: престижность этого направления деятельности упала за тот же период с 7% до 2%.

Самыми же нежелательными, по мнению россиян, стали профессии архитектора, банковского специалиста, госслужащего, музыканта, психолога, журналиста и специалиста нефтегазовой отрасли: за них высказались лишь по 1 % опрошенных.

- За последние годы произошла существенная трансформация  в восприятии разных сфер занятости, - прокомментировала результаты исследования директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. -  Благодаря принятию мер, направленных на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса представителей таких профессиональных групп как медики, педагоги, военнослужащие, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла. В целом результаты опроса свидетельствуют о значимой позитивной динамике – все реже близкие родственники готовы рекомендовать своим детям выбирать специальности исключительно по принципу потенциальной доходности, отдавая предпочтения самым гуманным и социально значимым сферам.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Срочная доставка документов до питера, описание.

YouDo: грузчики Москва, недорого.

По ссылке грузоперевозки Москва по данной ссылке.

Балет в двух действиях

Балет в двух действиях