ВЦИОМ: профессии медика и военного становятся для россиян самыми привлекательными

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, в котором родители выбирали для своих детей идеальные профессии. Как оказалось, каждый третий россиянин хочет, чтобы его дети или внуки связали свою жизнь с профессией врача. На втором месте по привлекательности оказалась военная служба.

В пятёрке самых желательных профессий, кроме врачебной деятельности (35% опрошенных) и службы в армии (13% опрошенных), оказались профессии юриста (11%), педагога (10%) и рабочего (10%). Практически все профессии, попавшие в "топ", показали рост престижа за последние пять лет.

Между тем, как отмечает ВЦИОМ, по сравнению с 2005 годом в России резко выросла привлекательность профессий инженера (с 1% до 7%), полицейского (с 0 до 5%), строителя (с 0 до 5%).

А вот профессии экономической сферы, напротив, теряют свой престиж: если в 2009 году профессию экономиста/финансиста/бухгалтера желали бы своим детям 17% россиян, то в 2017 таковых оказалось лишь 9%. Похожая ситуация и с предпринимателями: престижность этого направления деятельности упала за тот же период с 7% до 2%.

Самыми же нежелательными, по мнению россиян, стали профессии архитектора, банковского специалиста, госслужащего, музыканта, психолога, журналиста и специалиста нефтегазовой отрасли: за них высказались лишь по 1 % опрошенных.

- За последние годы произошла существенная трансформация в восприятии разных сфер занятости, - прокомментировала результаты исследования директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. - Благодаря принятию мер, направленных на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса представителей таких профессиональных групп как медики, педагоги, военнослужащие, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла. В целом результаты опроса свидетельствуют о значимой позитивной динамике – все реже близкие родственники готовы рекомендовать своим детям выбирать специальности исключительно по принципу потенциальной доходности, отдавая предпочтения самым гуманным и социально значимым сферам.