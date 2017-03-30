Областная газета
30 марта 2017, 17:37

Путин: «В Арктике отсутствует потенциал для конфликтов»

Александра Покоева

Президент России Владимир Путин выступил на IV Международном форуме «Арктика - территория диалога», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что в Арктике отсутствует потенциал для конфликтов. По его словам, международные нормы чётко определяют права и прибрежных, и иных государств и это служит прочной основой для совместного решения проблем.

Он также отметил, что «принципиально сохранить Арктику пространством конструктивного диалога, созидания и равноправного взаимодействия».

- Россия открыта для конструктивного сотрудничества и создаёт все условия для его эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для Арктики, рассчитанная на многие-многие годы вперёд. Она включает уже свыше 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей, - заявил Владимир Путин.

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