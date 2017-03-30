Владимир Путин: «Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией»

Александра Покоева

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Арктика - территория диалога» заявил, что Россия последовательно борется с коррупцией, считает это серьёзной проблемой для страны, пишет РИА Новости.

- Что касается наших внутриполитических событий, мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьёзной проблемой и для нас — кстати говоря, в последнее время меньшей, судя в том числе по опросам общественного мнения — и для других стран. Это актуально, и мы это делаем. Я лично выступаю за то, чтобы вопросы по борьбе с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. И позитивно всегда воспринимаю это внимание со стороны людей к этим проблемам, — сказал Путин.