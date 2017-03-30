Областная газета
Общество 30 марта 2017, 18:30

28 свердловчан получили награды из рук губернатора

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды РФ и региональные знаки отличия 28 жителям Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, среди награждённых, в частности, был председатель Свердловского творческого Союза журналистов Александр Левин. Он удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Благодарю Президента России и губернатора, который ходатайствовал перед главой государства о моём награждении. Сегодня одним из важных направлений своей деятельности я считаю работу в областном Союзе журналистов. За столько лет существования союз впервые обрёл свой дом — уютный особняк в центре Екатеринбурга. И случилось это благодаря политическому решению губернатора, — сказал Александр Левин.

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