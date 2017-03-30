Пьесу уральского драматурга поставят в МХТ

Пьеса молодого уральского драматурга Ивана Андреева, с которой он победил на фестивале «Евразия» и которая вошла в десятку лучших пьес 2016 года по итогам конкурса «Кульминация», будет поставлена на сцене МХТ имени А.П. Чехова.

Пьеса под названием «Боюсь стать Колей» Ивана Андреева принята к постановке на сцене московского театра. Впервые в МХТ имени

А.П. Чехова она прозвучала на одном из вечеров цикла «Круг чтения», имела большой успех, поэтому было принято решение поставить её на сцене этого театра. Режиссёром спектакля стала Марина Брусникина, которая не единожды работала над воплощением пьес уральских авторов.

— Иван Андреев — молодой талантливый автор, — говорит Марина Брусникина. — Очень важно знать, что новое поколение думает о нашей сегодняшней жизни. Главный герой пьесы «Боюсь стать Колей» тоже очень молод. В этой истории, написанной с невероятным чувством юмора, отражается наша реальность: там всё узнаваемо — и разговоры, и ситуации, и типажи. Надеемся, что и спектакль, снова объединивший актёрскую команду, сложившуюся на «Пролётном гусе», «Сонечке» и «Деревне дураков», станет настоящим подарком для зрителей.

Премьера спектакля запланирована на 18 мая 2017 года.