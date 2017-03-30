Свердловские автогонщики дебютируют на чемпионате Европы

Сегодня на Азорских островах стартовал чемпионат Европы по классическому ралли. В первой гонке сезона примут участие четыре экипажа из России, среди которых и свердловский дуэт — Сергей Ременник и Марк Розин.

Ременник и Розин — дебютанты чемпионата Европы. Страну они представят в классе «Продакшн» (ERC2) на автомобиле Mitsubishi Lancer Evo X.

Напомним, что Ременник и Розин — действующие чемпионы России в классе N4, а также бронзовые призёры Кубка Европы European Rally Trophy в зачёте N4.

Первый этап чемпионата завершится 1 апреля.