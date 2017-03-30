Максим Ковтун - десятый после короткой программы чемпионата мира по фигурному катанию. Михаил Коляда - седьмой

В Хельсинки проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Только что короткую программу представили мужчины. Екатеринбуржец, серебряный призёр чемпионата Европы Максим Ковтун сорвал один из прыжков и пока занимает десятое промежуточное место. Он набрал 89,38 баллов.

Максим Ковтун. Фото: Александр Исаков

Короткую программу выиграл испанский фигурист Хавьер Фернандес ( 109,05 балла). Он становился чемпионом мира последние два года. Второе место занял японский фигурист Шома Уно, замкнул тройку канадский спортсмен Патрик Чан.

Напомним, что мировой рекорд в короткой принадлежит японцу Юзуру Ханю (110,95). Олимпийский чемпион Сочи пока занимает лишь пятое место.

Ковтун ни разу не поднимался на пьедестал почёта на ЧМ. Лучший результат Максима — четвёртое место в 2014 году.

В интервью "ОГ"после чемпионата России Максим Ковтун отмечал, что сейчас в его карьере наступил "переходный период".

- Я неудачно выступаю — по крайней мере, для моего уровня это неудачи. Нынешний чемпионат России тоже можно назвать достаточно средним. Уже два с половиной сезона длится полоса нестабильности. Срываю то одну программу, то другую… Но я не собираюсь сдаваться. Я знаю свои возможности и знаю, что если я вернусь на прежний уровень, всё будет иначе. Мне все говорят: «Ну почему, почему ты никак не вернёшься?» Говорят в основном так называемые диванные эксперты. А я встаю каждый день в 6.45 и до вечера работаю.

Произвольную программу мужчины представят 1 апреля, начало трансляции в 12.50 по уральскому времени.