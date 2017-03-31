Областная газета
Общество 31 марта 2017, 07:03

Элитный автомобиль горел минувшей ночью в Екатеринбурге

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В посёлке Горный Щит, расположенном в черте Екатеринбурга, в ночь на 31 марта загорелся элитный автомобиль. На площади пяти кв. м повреждены моторный отсек и салон Audi A8, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.  

- Сообщение о возгорании Audi A8 по улице Ясная в посёлке Горный Щит поступило в диспетчерскую сегодня, 31 марта, в 4:12. На тушение пожара выезжали три огнеборца на одной спецмашине. Открытое горение удалось ликвидировать в 4:26, огонь полностью потушить - в 5:23, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, прошлой ночью в Нижнем Тагиле сгорел легковой автомобиль УАЗ на площади шести квадратных метров.

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