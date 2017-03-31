В первые дни апреля на Среднем Урале пройдёт небольшой снег

В первые дни апреля синоптики обещают на Среднем Урале облачность с прояснениями, ночью повсеместно, днём местами небольшой снег, метели, на дорогах голеледицу. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

В последний день марта днём температура воздуха поднимется до -4...+1. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой или умеренный снег, ожидаются метели. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 18 м/с.

В ночь с пятницы на субботу похолодает до -9...-14,при прояснении до -20. В первый день апреля столбик термометра повысится до -4...+1. Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

В ночь на 2 апреля температура воздуха опустится до -9...-14, при прояснении до -19. В воскресенье днём потеплеет до -2...+3. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 17 м/с.

В Екатеринбурге в первые дни апреля ночью температура воздуха будет опускаться до -8...-12, днём - подниматься до -1...+2. В выходные будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 13 м/с.