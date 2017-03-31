В Екатеринбурге открывается выставка художников времён перестройки

В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) сегодня, 31 марта, в 18:00 открывается экспозиция картин «Ненормативная эстетика 1980-1990х годов». Она посвящена 30-летию легендарной выставки времён перестройки «Сурикова, 31» (1987 год), сообщили в пресс-службе галереи.

Посетители увидят малоизвестные картины Валерия Гаврилова, Михаила Таршиса, Алексея Лебедева и Виктора Гардта. Будут представлены фото-варенки Евгения Малахина, знаменитая инсталляция Николая Федореева «Коммунист Б. Н. Ельцин», ставшие отражением эпохи гласности.

К организации выставки привлечён участник событий того времени, художник и коллекционер свердловского андеграунда Игорь Шуров.

- Экспозиция возвращает в 1987 год, когда в новом здании Дома культуры Ленинского района (ул. Сурикова, 31) прошла одна из первых в России демократических выставок «без жюри», в которой мог участвовать любой желающий. Возможность самовыражения получили малоизвестные тогда авторы – Игорь Шуров, Николай Федореев, Виктор Гончаров, Виктор Трифонов, Валерий Павлов. Их работы и будут представлены в воссозданной экспозиции, она погрузит посетителей в уникальную атмосферу творческой свободы «эпохи перемен», - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской галереи современного искусства.

Фото: Н. Федореев инсталляция «Артефакт» (1994 г.), Екатеринбургская галерея современного искусства

Фото: И. Шуров триптих Менталитет Товарищ, Екатеринбургская галерея современного искусства

Добавим, выставка «Ненормативная эстетика 1980-1990х годов» станет третьей по счёту выставкой из цикла «Искусство 90-х». Первая была открыта в июне 2015 года - «Неформальный разговор», где демонстрировались работы Игоря Шурова и Николая Федореева. Осенью того же года в память о футуристических поисках деятелей русского авангарда прошла вторая выставка «Я – Спутник».