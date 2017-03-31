Размер кредита на покупку авто в Свердловской области вырос на 9,8 процента

Средний размер автокредита в Свердловской области за год увеличился на 9,8%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В сравнении с мартом 2016 года, средний размер автокредита в регионе вырос с 584 тыс. до 642 тыс. рублей. За этот же период увеличился и средний срок автокредита в области на 3,3% с 3,99 до 4,12 лет.

В целом по России средний размер автокредита на 1 марта 2017 года составил 677,4 тысяч рублей, увеличившись за год на 9,9% или на 60,9 тыс. (на первое марта 2016 года – 616,5 тыс. рублей). Средний срок кредита на покупку автомобиля по стране за год также вырос на 2,3% и составил 4 года.

При этом, НБКИ отмечает, что по данным «Автостата», средняя цена новой машины за это же время поднялась на 4,5% и составила на первое марта 2017 года года 1,3 млн рублей (годом ранее – 1,2 млн рублей).