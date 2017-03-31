Свердловская область вошла в ТОП-10 по объёму рынка новых легковых автомобилей

Согласно данным аналитического агенства "АВТОСТАТ", Свердловская область заняла девятое место по объёму рынка новых легковых автомобилей. В январе-феврале 2017 года он составил 4,3 тыс. единиц, что на тысячу меньше к аналогичному периоду прошлого года.

За два месяца нынешнего года объём рынка новых легковых автомобилей в России всего составил 160,5 тыс. единиц, показав падение на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом на 10 регионов-лидеров приходится свыше половины (54,5%) российского рынка новых легковых автомобилей.