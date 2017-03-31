В Екатеринбурге на улице Бориса Ельцина всю ночь горели строительные бытовки

Сильный пожар произошёл в ночь на пятницу, 31 марта, в самом центре Екатеринбурга. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 100 квадратных метров сгорел комплекс строительных бытовок.

Фото: "Ночные новости"

- Сообщение о пожаре на улице Бориса Ельцина поступило в 23:02, - рассказали в пресс-службе. - К месту пожара были направлены 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

По информации спасательных служб, уже в полночь огнеборцы остановили распространение огня, однако борьба продолжалось всю ночь: о том что пожар полностью потушен, было доложено лишь в 8:15 утра. По счастью, никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают пожарные дознаватели, которые выясняют причину возгорания.