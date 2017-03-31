За два месяца доходы бюджета Свердловской области выросли на 1,5 миллиарда рублей

За январь – февраль 2017 года в бюджет Свердловской области поступило 22,6 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, что на 1,5 млрд больше к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

- Поступления по НДФЛ составили в январе-феврале текущего года 11,8 млрд руб. и выросли на 500 млн к аналогичному периоду прошлого года. Более 75% поступлений НДФЛ приходятся на отрасли обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимостью, государственного управления, транспорта и связи, образования и здравоохранения. Увеличение перечислений от НДФЛ наблюдается по предприятиям в таких сферах, как управление недвижимым имуществом, разработка программного обеспечения, здравоохранение, лесное хозяйство, страхование, торговля, - уточнила заместитель министра финансов Свердловской области Людмила Пономарёва.

Как отмечают эксперты, рост поступления НДФЛ связан как с повышением сознательности и ответственности налогоплательщиков, так и с ростом доходов жителей региона. По данным ФНС России по Свердловской области, судя по результатам декларационной кампании, доходы жителей региона в среднем за год выросли на 5%.