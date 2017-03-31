После реформы МФО Центробанк разрешил работу лишь 17 МФК

Центральный банк России завершил реформу рынка микрофинансирования, пишет «Российская газета». Теперь микрофинансовые организации (МФО) разделились на микрофинансовые (МФК) и микрокредитные компании (МКК).

Максимальный размер потребительского микрозайма, которые могут выдавать населению МФК, достигает одного миллиона рублей, для МКК установлено ограничение в 500 тысяч рублей. Кроме того, микрофинансистам для развития бизнеса разрешено привлекать средства граждан (от 1,5 млн рублей), не являющихся учредителями компании.

При этом требования к МФК жестче. Минимальный размера капитала должен быть не меньше 70 млн рублей. Выполнить это условие большинству игроков оказалось не под силу и сейчас в статусе микрофинансистов находятся всего 17 организаций.

- Мы, конечно, ожидали большего. Рассчитывали, что их будет не меньше 70. Тем не менее документы некоторых участников рынка, претендующих на этот статус, еще находятся в нашем департаменте допуска. Надеюсь, они этот статус еще получат, - заявил руководитель Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков.Статус МКК получила 2 461 компания. Однако 250 из них сейчас кандидаты на «вылет», отмечает издание. - Эти компании не определились со статусом и до 29 марта не подали документы в Федеральную налоговую службу. Гипотетически можно сказать, что такое количество компаний реестр покинет, - заявил Илья Кочетков.