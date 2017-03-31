Областная газета
Общество 31 марта 2017, 10:49

На дорогах Свердловской области за сутки погибли шесть человек

В Управлении ГИБДД по Свердловской области подвели итоги за минувшие сутки. Как оказалось, ситуация на автомобильных трассах и улицах муниципалитетов была не так благоприятна, как об этом сообщали представители ОблГАИ накануне: за минувшие сутки погибли шесть человек. 

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Главным сопутствующим фактором стали именно дорожные условия: им не соответствовала скорость, которую выбирали водители.

- В результате 11 дорожно-транспортных происшествий 6 человек погибли и 27 получили травмы, - сообщили сегодня представители отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - Основными причинами ДТП стали выезд на полосу встречного движения, а также несоответствие выбранной скорости дорожным условиям. 

Отметим, обрушившийся на Свердловскую область в четверг, 30 марта, снегопад действительно стал неожиданностью для многих автовладельцев. Несмотря на то, что число ДТП, по данным ГИБДД, оставалось в пределах среднестатистических значений, уже в первой половине дня произошло порядка 40 автоаварий, однако большинство из них "не попало в сводку, так как не было пострадавших".

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