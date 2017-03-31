ЦБ прекратил выдавать кредиты в обмен на золото

Центральный банк России с 3 апреля 2017 года перестанет предоставлять банкам кредиты, обеспеченные золотом, сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ заявили, что такие кредиты не востребованы.

- В условиях структурного профицита ликвидности потребность кредитных организаций в привлечении ликвидности невелика и может быть удовлетворена в рамках других операций рефинансирования. Об этом свидетельствует длительное отсутствие задолженности по кредитам, обеспеченным золотом, — говорится в сообщении.

В Центробанке отмечают, что данное решение регулятора не повлияет на его возможности по поддержанию краткосрочных ставок межбанковского рынка вблизи ключевой ставки.