Областная газета
Общество 31 марта 2017, 11:24

Более 78 процентов российских призывников признаны годными к военной службе

В настоящее время количество граждан, признанных по состоянию здоровья годными к военной службе, достигло 78,3 %. Этот показатель на восемь процентов выше, чем в 2012 году. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В период весенней призывной кампании 2017 года будет расширен перечень военно-учётных специальностей (ВУС), по которым осуществляется подготовка призывников в образовательных организациях ДОСААФ. Список дополнится ещё 14 ВУС.

"Продолжится комплектование научных и спортивных рот, - говорится в сообщении Минобороны РФ. - На сегодняшний день функционируют 12 научных рот, в которых проходят службу 649 человек, а также 4 спортивные роты, где  служит 370 человек".

Студентов техникумов, колледжей и других образовательных учреждений среднего профессионального образования не будут призывать на срочную службу вплоть до окончания обучения. Для жителей некоторых районов Крайнего Севере призывная кампания будет проводиться только раз в год.

Отметим, в минувший четверг, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 апреля по 15 июля 2017 года на военную службу будут призваны 142 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Одновременно увольнению в запас будут подлежать солдаты, матросы и старшины, отслужившие установленные законом сроки военной службы по призыву.

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