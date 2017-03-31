Судебные приставы взыскали у россиян долгов почти на 591 млрд рублей

За 2016 год Федеральная службы судебных приставов (ФССП) России взыскала долгов на 590,9 млрд рублей, что на 116,1 млрд больше 2015 года, сообщает пресс-служба ведомства. В консолидированный бюджет страны было перечислено 182,9 млрд рублей, на 37 млрд больше, чем в 2015 году.

Всего в 2016 году на исполнении в ФССП России находилось 79 млн исполнительных производств, для сравнения: в 2015 году их было 69,9 млн.

Отметим, что судебные приставы Свердловской области в 2016 год взыскали долгов на 19,9 млрд рублей, что на 4,8 млрд рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года. В доход государства взыскано 5,2 млрд рублей фискальных платежей, что на 1,3 млрд рублей больше чем в 2015 году. Кроме того, в доход государства взыскано 756,4 млн рублей административных штрафов, 2,8 млрд рублей налоговых платежей.

В бюджет Свердловской области за 2016 год взыскано: 611 млн рублей административных штрафов ГИБДД, 250 млн рублей задолженности по госпошлине, 846 млн рублей задолженностей по налогу на имущество и транспортному налогу.