Сразу на двух металлургических предприятиях Свердловской области назначены новые руководители

Генеральным директором ПАО Надеждинский металлургический завод начиная с пятницы, 31 марта, назначен Андрей Удовенко, ранее руководивший заводом "Электросталь Тюмени". Руководивший до сегодняшнего дня Надеждинским заводом Алексей Шрейдер назначен директором ООО "УГМК-СТАЛЬ", сообщили "ОГ" в пресс-службе холдинга УГМК, куда входят данные предприятия.

На освободившийся пост руководителя "Электросталь Тюмени" назначен Сергей Глушков.

Справка ОГ:

Андрей Удовенко работает в структуре УГМК с 2008 года По образованию – металлург, в 1991 году с отличием окончил Уральский политехнический институт по специальности «Обработка металлов давлением». В 2002 году завершил профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в Москве по программе «Магистр делового администрирования» с присуждением соответствующей квалификации. В 2004 г. защитил диссертацию в ЦНИИ черной металлургии им И.П. Бардина в Москве с присуждением ученой степени кандидата экономических наук.

Алексей Шрейдер руководил Надеждинским металлургическим заводом с 2007 года. Там же он начал свой трудовой путь составителем поездов после окончания Уральского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта по специальности - управление процессами перевозок.