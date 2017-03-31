Областная газета
Общество 31 марта 2017, 12:21

У страховой компании «Согласие-М» отозвали лицензию

Александра Покоева

Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС) у страховой компании «Согласие-М». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

"Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности", - отмечается в приказе ЦБ.

Приказ вступает в силу с 31 марта 2017 года. По данным портала banki.ru, ЗАО СК «Согласие-М» входит в состав группы «Онэксим» Михаила Прохорова. В 2015 году на рынке ОМС компания заняла 24 место среди медицинских страховых организаций России по численности застрахованных граждан, количество которых составляет более 72 тысяч человек. 

Офисы страховой компании располагались по всей России, в том числе в Екатеринбурге, в Каменск-Уральском, Качканаре, Нижнем Тагиле, Ревде, Серове.

В декабре прошлого года ЗАО СК «Согласие-М» уведомило на своем сайте о завершении деятельности в сфере ОМС с 31 декабря 2016 года и дальнейшей ликвидации.

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