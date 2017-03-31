Областная газета
Земства 31 марта 2017, 12:33

Красноуфимских мастеров занесут в каталог

В Красноуфимске создают электронный каталог местных умельцев и народных промыслов, сообщает "Интерра ТВ".

Красноуфимский краеведческий музей

Красноуфимский краеведческий музей. Фото: to-world-travel.ru

Творческий справочник составляет Красноуфимский краеведческий музей - предполагается что этом поможет энтузиастам превратить увлечение в бизнес, а жителям и гостям города - сориентироваться в выборе сувениров. Чтобы попасть в каталог, мастерам предложили подать заявку на сайте или заполнить анкету прямо в музее.

О своём творчестве уже заявили два десятка красноуфимцев.

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