Красноуфимских мастеров занесут в каталог

В Красноуфимске создают электронный каталог местных умельцев и народных промыслов, сообщает "Интерра ТВ".

Красноуфимский краеведческий музей. Фото: to-world-travel.ru

Творческий справочник составляет Красноуфимский краеведческий музей - предполагается что этом поможет энтузиастам превратить увлечение в бизнес, а жителям и гостям города - сориентироваться в выборе сувениров. Чтобы попасть в каталог, мастерам предложили подать заявку на сайте или заполнить анкету прямо в музее.

О своём творчестве уже заявили два десятка красноуфимцев.