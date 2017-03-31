Областная газета
Политика 31 марта 2017, 12:49

Евгений Куйвашев поручил остановить распространение опасных болезней животных

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл в пятницу, 31 марта, заседание Совета общественной безопасности. Как сообщает областной департамент информационной политики, глава региона поручил принять исчерпывающие меры по недопущению проникновения на Средний Урал опасных болезней животных.

- Сегодня на территории Российской Федерации фиксируется особо опасное заболевание - африканская чума свиней, - заявил губернатор. - Это и другие заболевания животных наносят огромный материальный ущерб государству, сельхозпроизводителям, фермерам, частным лицам. Регистрация очага сибирской язвы в минувшем году в Ямало-Ненецком автономном округе выявила ряд проблем, которые требуют проведения дополнительных мероприятий по профилактике. Такие дополнительные меры должны быть проведены и в Свердловской области.

Евгений Куйвашев также ряд поручений ответственным ведомствам и службам. В частности, он поручил определить потребность государственных учреждений ветеринарии Свердловской области в лабораторном оборудовании и специальной технике для дальнейшего приобретения за счет средств областного и федерального бюджетов на период 2018 - 2024 годов.

Отметим, Свердловская область благодаря введённой системе оздоровительных противолейкозных мероприятий является единственным регионом в России, где удалось полностью ликвидировать лейкоз крупного рогатого скота. Также Свердловская область благополучна по туберкулёзу животных.

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