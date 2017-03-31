Областная газета
Земства 31 марта 2017, 12:59

Екатеринбург будут месяц отмывать от грязи

Александра Покоева

В Екатеринбурге начиная с 1 апреля стартует месячник чистоты, сообщает пресс-служба мэрии. Коммунальщики в течение 30 дней будут активно отмывать город от пыли и грязи.

Внимание  будет направлено на очистку ливневых колодцев и на контроль за техническим состоянием гидрантов, которые заработают при устойчивых плюсовых температурах. Также в рамках месячника чистоты во всех районах будут созданы бригады по ручной очистке улиц, будет активно проходить заделка ям и выбоин, ликвидация несанкционированных свалок.

«Этот сложный переход от зимы к лету переносится горожанами болезненно, и мы должны сделать все возможное, чтобы его сократить. Сроки уборки парков, скверов, придорожных газонов нам надо сократить, но будем смотреть на погодные условия. Подчеркну, что в каждом районе должно быть не менее 7-8 бригад по очистке, чтобы можно было качественно работать», - заявил заместитель главы администрации  Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

Общегородской субботник в Екатеринбурге назначен на 29 апреля.

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