Сенатор Россель намерен бороться за сохранение RAE на Урале

В пятницу, 31 марта, состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и сенатора Эдуарда Росселя. Разговор был посвящён судьбе выставки вооружений и военной техники RAE, которая традиционно проводилась в Нижнем Тагиле и которую федеральные власти намерены перенести в Подмосковье.

Экс-губеранатор Свердловской области и нынешний член Совета Федерации Эдуард Россель по итогам встречи сообщил, что намерен бороться за то, чтобы RAE и дальше проходила на Урале.

- Я буду подключаться к этому вопросу, чтобы постараться сохранить ее в том виде, в каком она сегодня есть, - сообщил сенатор. - Но если даже все равно что-то произойдет, эта выставка будет работать, мы придумаем, — и Евгений Владимирович уже имеет вариант по этому вопросу — как ее использовать, чтобы она продолжала работу.

Напомним, информация о переносе выставки Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот» появилась 24 марта. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Впервые слухи о том, что Нижний Тагил может лишится выставки появились в 2015 году, когда в подмосковном парке «Патриот» впервые прошла выставка «Армия». Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходила в Нижнем Тагиле на базе полигона «Старатель» с 1999 года, входит в десятку крупнейших мировых выставок вооружения. Последняя «RAE-2015» приняла свыше 250 российских и зарубежных компаний, в том числе делегации из 65 стран. Позднее губернатор Евгений Куйвашев пояснил, что переезд RAE должен стать стимулом для реализации «новых прорывных инициатив на Урале».