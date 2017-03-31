Областная газета
Общество 31 марта 2017, 14:16

В Екатеринбурге туристический потенциал представят 12 регионов России и страны ближнего зарубежья

Делегации 12 регионов России, а также стран ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана и Киргизии примут участие в Международном туристическом форуме «Большой Урал».  Он пройдёт на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 7 и 8 апреля, сообщает областной департамент информполитики. 

- Белоруссия в «Большом Урале» будет участвовать на правах страны-партнёра форума. 7 апреля запланирована презентация «Урал – Беларусь: межрегиональное сотрудничество в туризме», будет представлена специальная разработка для Свердловской области – военно-патриотические туры. Интересным для уральцев может стать санаторно-курортный потенциал республики, познавательный и этнографический туризм, – рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Добавим, в рамках форума представители 10 туристических компаний Республики Башкортостан также презентуют свои туристические предложения, а участники из Республики Крым расскажут о возможностях санаторно-курортного лечения.

Напомним, в прошлом году между Центром развития туризма Свердловской области и многопрофильным информационно-туристическим центром «Уфа» было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в начале текущего года в столице Башкортостана открылась туристско-информационная служба Свердловской области.

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