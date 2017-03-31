Регионы, в которых пройдёт ЧМ-2018 по футболу, усилят дополнительными подразделениями Росгвардии

Ряд российских регионов, в которых запланированы игры чемпионата мира по футболу 2018 года, будут усилены дополнительными подразделениями Росгвардии. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил в интервью ТАСС первый заместитель главнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов.

Правда, пока не до конца определено, будет это сделано на постоянной основе или дополнительные силы будут прикомандированы лишь на период проведения игр.

- Штат укомплектован полностью, но нам ещё необходимо внести изменения в организационно-штатную структуру войск в целом по стране, - рассказал журналистам Сергей Меликов. - В первую очередь усилия будут сосредоточены на регионах, в которых в 2018 году и пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Эти субъекты мы укрепим за счёт перегруппировки личного состава, либо на постоянной основе, либо это будет командировка на период выполнения задач.

Ранее о том, что подразделения Росгвардии примут участие в обеспечении безопасности объектов чемпионата мира по футболу-2018 сообщил журналистам командующий Уральским округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Голлоев. Подразделения Росгвардии уже сейчас осуществляют антитеррористические мероприятия, в том числе обследования объектов проведения игр чемпионата сапёрными подразделениями ОМОН. Работа ведётся совместно с другими силовыми структурами правоохранительными органами.