В Екатеринбурге цены на вторичное жильё упали до уровня 2007 года

С начала 2017 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга опустилась на 1,2 %. Средняя цена квадратного метра общей площади "вторички" сегодня составляет 67 тыс. 298 руб., сообщает пресс-служба аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

По отношению к уровню марта прошлого года снижение стоимости вторичного жилья в Екатеринбурге составило 3,1%. Стоимость квартир на таком же уровне, что и сегодня, находилась ровно десять лет назад - в марте 2007 года, а также почти пять лет назад – в мае 2012 года.

- Если рассматривать отдельные территориальные сегменты, то с начала этого года только в одном из них наблюдалась положительная динамика цен. Если в начале года жильё в отдалённых районах можно было купить по 48 381 руб./кв. м, то сегодня его предлагают уже по 48 838 руб. При этом в Центре среднее значение опустилось с отметки 95 089 руб./кв. м до 94 766 руб./кв. м, - говорится в сообщении УПН.

По данным УПН, стоимость однокомнатных квартир с начала года опустилась в Екатеринбурге на 1,4 %. (71 992 руб./кв. м), двухкомнатных - 1,9 % (65 965 руб./кв. м), трёхкомнатных - 0,4 % (66 147 руб./кв. м), многокомнатных - 0,7 %. (69 260 руб./кв. м).